Израиль сменил посла в России
Замглавы департамента МИД Израиля Симона Гальперин назначена послом в России
Симона Гальперин. Фото © Пресс-служба Правительства Израиля / Шломи Амсалем
Высшая комиссия по назначениям МИД Израиля одобрила кандидатуру Симоны Гальперин на должность нового посла страны в России, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь решение должно быть одобрено правительством.
"Г-жа Гальперин в настоящее время является заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан МИД Израиля", — говорится в опубликованном сообщении.
Глава министерства Эли Коэн пожелал ей успехов на новом посту. Ранее Гальперин занимала пост посла страны в Сингапуре.
Лайф писал, что новый посол Китая в США Се Фэн может прибыть в страну 23 мая. Как пишут СМИ, этот шаг указывает на желание Пекина снизить градус напряжения между странами.