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23 мая, 18:53

Израиль сменил посла в России

Замглавы департамента МИД Израиля Симона Гальперин назначена послом в России

<p>Симона Гальперин. Фото © <a href="https://www.gov.il/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Израиля</a> / Шломи Амсалем</p>

Симона Гальперин. Фото © Пресс-служба Правительства Израиля / Шломи Амсалем

Высшая комиссия по назначениям МИД Израиля одобрила кандидатуру Симоны Гальперин на должность нового посла страны в России, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь решение должно быть одобрено правительством.

"Г-жа Гальперин в настоящее время является заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан МИД Израиля", говорится в опубликованном сообщении.

Глава министерства Эли Коэн пожелал ей успехов на новом посту. Ранее Гальперин занимала пост посла страны в Сингапуре.

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Лайф писал, что новый посол Китая в США Се Фэн может прибыть в страну 23 мая. Как пишут СМИ, этот шаг указывает на желание Пекина снизить градус напряжения между странами.

Матвей Константинов
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