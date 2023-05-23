Израиль сменил посла в России

Высшая комиссия по назначениям МИД Израиля одобрила кандидатуру Симоны Гальперин на должность нового посла страны в России, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь решение должно быть одобрено правительством.

"Г-жа Гальперин в настоящее время является заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан МИД Израиля", — говорится в опубликованном сообщении.

Глава министерства Эли Коэн пожелал ей успехов на новом посту. Ранее Гальперин занимала пост посла страны в Сингапуре.