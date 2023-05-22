Казахстан отказался утвердить преемника посла Украины, призывавшего убивать русских

Казахстан отказался утвердить бывшего главу подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост посла Украины в стране вместо отправленного со скандалом в отставку Петра Врублёвского, который публично призывал к убийству русских. По данным газеты "Зеркало недели", в Астане дали понять, что дипломат из Незалежной профнепригоден.