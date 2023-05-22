Казахстан отказался утвердить преемника посла Украины, призывавшего убивать русских
СМИ: Казахстан отказался утвердить нового посла Украины из-за профнепригодности
Сергей Гайдай. Обложка © Telegram / Сергій Гайдай
Казахстан отказался утвердить бывшего главу подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост посла Украины в стране вместо отправленного со скандалом в отставку Петра Врублёвского, который публично призывал к убийству русских. По данным газеты "Зеркало недели", в Астане дали понять, что дипломат из Незалежной профнепригоден.
"Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата", — пишет издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублёвского, призывавшего убивать русских. Скандальное видео с дипломатом появилось в Сети в августе. После этого МИД республики вызвал Врублёвского на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся.