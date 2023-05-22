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22 мая, 18:24

Казахстан отказался утвердить преемника посла Украины, призывавшего убивать русских

СМИ: Казахстан отказался утвердить нового посла Украины из-за профнепригодности

<p>Сергей Гайдай. Обложка © <a href="https://t.me/serhiy_hayday/9816" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Сергій Гайдай</p>

Сергей Гайдай. Обложка © Telegram / Сергій Гайдай

Казахстан отказался утвердить бывшего главу подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост посла Украины в стране вместо отправленного со скандалом в отставку Петра Врублёвского, который публично призывал к убийству русских. По данным газеты "Зеркало недели", в Астане дали понять, что дипломат из Незалежной профнепригоден.

"Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата", пишет издание.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублёвского, призывавшего убивать русских. Скандальное видео с дипломатом появилось в Сети в августе. После этого МИД республики вызвал Врублёвского на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся.

Матвей Константинов
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