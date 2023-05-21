Посол Украины удалил дерзкий пост с отказом извиняться за Волынскую резню
Посол Украины Зварыч удалил пост о неприемлемости извинений за Волынскую резню
Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч. Фото © ТАСС / EPA / Pawel Supernak
Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч удалил свой пост о "неприемлемости" предложения МИД Польши президенту Незалежной Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. В этот раз он написал, что дал такую оценку риторике в адрес главы государства, а сам Киев якобы готов сотрудничать по данному вопросу.
"Моя вчерашняя запись была реакцией на слова пресс-секретаря МИД [Польши Лукаша Ясины], который напрямую указал, что должен сделать президент Украины. Я считаю такую форму коммуникации неправильной. Мы открыты для диалога, сотрудничества по вопросам истории, мы понимаем её значение, чтим память жертв", — написал он в одной из социальных сетей.
Напомним, МИД Польши предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. По его словам, обсуждения этой темы блокируются Киевом, а Варшава уже взяла ответственность за подобные действия по отношению к украинцам. В ответ Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" подобные просьбы, которые "навязывают" Киеву действия по отношению к истории. Поляки потребовали признать дипломата персоной нон грата и выгнать из страны.