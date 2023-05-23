Новый посол Китая прибудет в США 23 мая, узнали СМИ
Politico: Замглавы МИД КНР Се Фэн прибудет 23 мая в США, чтобы занять пост посла
Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн может 23 мая прилететь в Вашингтон, чтобы занять пост посла КНР в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По мнению инсайдеров, данный шаг может указывать на то, что Пекин заинтересован в снижении напряжения в отношениях между странами. Также издание напоминает о недавней встрече помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и члена Политбюро ЦК КПК Ван И, который возглавляет канцелярию Комиссии по иностранным делам ЦК партии. Кроме того, американский лидер Джо Байден в ходе недавнего визита на саммит G7 в Японию высказал надежду на потепление в отношениях с Китаем.
Напомним, предыдущий посол КНР в США Цинь Ган в конце прошлого года был назначен главой МИД Китая. На этом посту он сменил как раз Ван И.
ТАСС / Zuma