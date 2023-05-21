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21 мая, 15:30

Байден допустил отмену санкций против министра обороны Китая

США обсуждают отмену или смягчение санкций против министра обороны Китая Ли Шанфу, заявил американский президент Джо Байден.

"Это сейчас обсуждается", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в японской Хиросиме.

Вместе с тем, подчеркнул американский лидер, Вашингтон не рассматривает отмену запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые, как считается, могут помочь Китаю в наращивании военного потенциала.

В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

По данным Financial Times, министр США Ллойд Остин не может договориться о встрече с Ли Шанфу на полях грядущего международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Причиной называются введённые против китайского политика санкции за военное сотрудничество с Россией.

Обложка ©

Getty Images / picture alliance

Матвей Константинов
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