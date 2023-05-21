Байден допустил отмену санкций против министра обороны Китая
США обсуждают отмену или смягчение санкций против министра обороны Китая Ли Шанфу, заявил американский президент Джо Байден.
"Это сейчас обсуждается", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в японской Хиросиме.
Вместе с тем, подчеркнул американский лидер, Вашингтон не рассматривает отмену запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые, как считается, могут помочь Китаю в наращивании военного потенциала.
По данным Financial Times, министр США Ллойд Остин не может договориться о встрече с Ли Шанфу на полях грядущего международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Причиной называются введённые против китайского политика санкции за военное сотрудничество с Россией.
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