Байден допустил отмену санкций против министра обороны Китая

США обсуждают отмену или смягчение санкций против министра обороны Китая Ли Шанфу, заявил американский президент Джо Байден.

"Это сейчас обсуждается", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в японской Хиросиме.

Вместе с тем, подчеркнул американский лидер, Вашингтон не рассматривает отмену запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые, как считается, могут помочь Китаю в наращивании военного потенциала.