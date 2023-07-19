Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки. Как подчеркнул глава государства, западные коллеги только постоянно что-то требовали от нашей страны, а сами даже и не собирались соблюдать договорённости.

Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки. Видео © LIFE

"Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность", — подчеркнул президент.