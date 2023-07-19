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19 июля, 17:19

Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки. Как подчеркнул глава государства, западные коллеги только постоянно что-то требовали от нашей страны, а сами даже и не собирались соблюдать договорённости.

Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки. Видео © LIFE

"Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность", — подчеркнул президент.

По его словам, западные партнёры сделали всё, чтобы "пустить под откос" сделку. А вот сотрудники ООН, как считает президент, искренне стремились к выполнению всех положений Черноморской инициативы.

Путин заявил, что Россия проявила чудеса терпения во время зерновой сделки

Путин заявил, что Россия проявила чудеса терпения во время зерновой сделки

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и страна отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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