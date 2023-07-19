Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки. Как подчеркнул глава государства, западные коллеги только постоянно что-то требовали от нашей страны, а сами даже и не собирались соблюдать договорённости.
Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки. Видео © LIFE
"Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность", — подчеркнул президент.
По его словам, западные партнёры сделали всё, чтобы "пустить под откос" сделку. А вот сотрудники ООН, как считает президент, искренне стремились к выполнению всех положений Черноморской инициативы.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и страна отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.
Кадр из видео LIFE