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19 июля, 16:57

Путин заявил, что Россия проявила чудеса терпения во время зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проявляла чудеса терпения, дважды продлевая зерновую сделку. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

Путин заявил, что Россия проявила чудеса терпения во время зерновой сделки. Видео © LIFE

"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И, продлевая её, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объёме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку только при условии, что её требования будут учтены. В том числе это вывод из-под санкций поставки зерна и удобрений из России на мировые рынки.

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Лайф сообщал, что 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

Обложка ©

kremlin.ru

Александр Юнашев
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