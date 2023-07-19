Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проявляла чудеса терпения, дважды продлевая зерновую сделку. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

Путин заявил, что Россия проявила чудеса терпения во время зерновой сделки. Видео © LIFE

"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И, продлевая её, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объёме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило", — сказал российский лидер.