НАТО усилит разведку в районе Чёрного моря после приостановки зерновой сделки
Североатлантический альянс принял решение усилить разведывательные полёты беспилотников и патрульных самолётов в регионе Чёрного моря после приостановки действия зерновой сделки. Такое заявление сделала организация по итогам заседания Совета Украина – НАТО.
"Страны НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолётов и беспилотников", — говорится в заявлении.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. В Москве подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.
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