НАТО усилит разведку в районе Чёрного моря после приостановки зерновой сделки

Североатлантический альянс принял решение усилить разведывательные полёты беспилотников и патрульных самолётов в регионе Чёрного моря после приостановки действия зерновой сделки. Такое заявление сделала организация по итогам заседания Совета Украина – НАТО.

"Страны НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолётов и беспилотников", — говорится в заявлении.