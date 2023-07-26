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26 июля, 15:50

НАТО усилит разведку в районе Чёрного моря после приостановки зерновой сделки

Североатлантический альянс принял решение усилить разведывательные полёты беспилотников и патрульных самолётов в регионе Чёрного моря после приостановки действия зерновой сделки. Такое заявление сделала организация по итогам заседания Совета Украина – НАТО.

"Страны НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолётов и беспилотников", — говорится в заявлении.

Путин указал на невыполнение условий зерновой сделки Западом

Путин указал на невыполнение условий зерновой сделки Западом

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. В Москве подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.

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Александра Вишнякова
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