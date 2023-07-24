Путин указал на невыполнение условий зерновой сделки Западом
Путин: Ни одно из обязательств перед РФ по зерновой сделке не было выполнено
Ни одно из обязательств перед Россией Западом выполнено не было. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".
"Ни одно из условий "сделки", касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было", — подчеркнул Путин.
Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину о невыполнении Западом условий зерновой сделки. Видео © t.me / Зарубин
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая состоялась 13 июля, российский лидер также упомянул о невыполнении Западом условий зерновой сделки и сравнил её с "игрой в одни ворота". Несмотря на отказ западных стран от выполнения соглашений, Россия многократно "по доброй воле" продлевала так называемую "сделку", продолжил он.
"Хватит в конце концов", — заявил Путин в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
В статье российский лидер Владимир Путин также подчеркнул, что российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Также Путин раскрыл истинную выгоду от зерновой сделки для США и Европы.