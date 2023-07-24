Путин указал на невыполнение условий зерновой сделки Западом

Ни одно из обязательств перед Россией Западом выполнено не было. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

"Ни одно из условий "сделки", касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было", — подчеркнул Путин.

Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину о невыполнении Западом условий зерновой сделки. Видео © t.me / Зарубин

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая состоялась 13 июля, российский лидер также упомянул о невыполнении Западом условий зерновой сделки и сравнил её с "игрой в одни ворота". Несмотря на отказ западных стран от выполнения соглашений, Россия многократно "по доброй воле" продлевала так называемую "сделку", продолжил он.