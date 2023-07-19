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19 июля, 17:36
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Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Путин: РФ рассмотрит возобновление зерновой сделки при учёте всех её условий

Россия рассмотрит возобновление зерновой сделки, если будут учтены все условия Москвы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с кабмином.

"Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идёт об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счёт и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий", — сказал президент в ходе совещания с членами кабмина.

К условиям также относятся вывод из-под ограничений экспорта зерна и удобрений РФ на мировые рынки. Кроме того, надо возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и производства удобрений в РФ. Также необходимо решить вопросы со страхованием отечественных судов, возобновлением логистики поставок продовольствия и удобрений из России для их производства.

Кроме того, должна быть возобновлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса. По мнению главы государства, для возобновления сделки необходимо также вернуть её гуманитарную суть.

"Запад эту суть выхолостил и извратил. При исполнении этих условий мы незамедлительно в эту сделку вернёмся!", — подчеркнул Путин.

Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки

Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки

Зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом РФ не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.

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Александр Юнашев
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