Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Россия рассмотрит возобновление зерновой сделки, если будут учтены все условия Москвы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с кабмином.

"Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идёт об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счёт и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий", — сказал президент в ходе совещания с членами кабмина.

К условиям также относятся вывод из-под ограничений экспорта зерна и удобрений РФ на мировые рынки. Кроме того, надо возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и производства удобрений в РФ. Также необходимо решить вопросы со страхованием отечественных судов, возобновлением логистики поставок продовольствия и удобрений из России для их производства.

Кроме того, должна быть возобновлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса. По мнению главы государства, для возобновления сделки необходимо также вернуть её гуманитарную суть.

"Запад эту суть выхолостил и извратил. При исполнении этих условий мы незамедлительно в эту сделку вернёмся!", — подчеркнул Путин.