Россия способна заместить поставки украинского зерна, сообщил Путин
Путин: Россия готова заместить поставки украинского зерна на любой основе
Российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.
Президент напомнил о том, что ни одно из из условий зерновой сделки, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, не было выполнено, в связи с чем она была завершена 18 июля.
"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", — заверил президент.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД РФ уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.
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