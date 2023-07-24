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23 июля, 21:34

Россия способна заместить поставки украинского зерна, сообщил Путин

Путин: Россия готова заместить поставки украинского зерна на любой основе

Российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.

Президент напомнил о том, что ни одно из из условий зерновой сделки, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, не было выполнено, в связи с чем она была завершена 18 июля.

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", — заверил президент.

Путин рассказал, сколько зерна с Украины дошло до нуждающихся стран

Путин рассказал, сколько зерна с Украины дошло до нуждающихся стран

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД РФ уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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