Россия способна заместить поставки украинского зерна, сообщил Путин

Российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.

Президент напомнил о том, что ни одно из из условий зерновой сделки, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, не было выполнено, в связи с чем она была завершена 18 июля.