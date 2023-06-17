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17 июня, 17:02

Путин рассказал, сколько зерна с Украины дошло до нуждающихся стран

Путин: Только 3,1% зерна из 31,7 миллиона тонн пошло в нуждающиеся государства

Только 3,1% зерна, которое вывезли из портов Украины, отправилось в нуждающиеся государства. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. По состоянию на 15 июня было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции.

"В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тысяч тонн из 31,7 миллиона тонн. Это всего 3,1%", — отметил Путин в ходе встречи с лидерами и представителями африканских государств.

Президент добавил, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган много сделал для вывоза зерна.

Песков допустил выход России из зерновой сделки по её окончании

Песков допустил выход России из зерновой сделки по её окончании

Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом в Кремле заявили, что в связи с неисполнением российской части сделки Москва может выйти из договора. 13 июня Путин допустил выход Москвы из соглашения, поскольку Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.

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LIFE

Никита Осипов
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