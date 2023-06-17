Путин рассказал, сколько зерна с Украины дошло до нуждающихся стран

Только 3,1% зерна, которое вывезли из портов Украины, отправилось в нуждающиеся государства. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. По состоянию на 15 июня было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции.

"В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тысяч тонн из 31,7 миллиона тонн. Это всего 3,1%", — отметил Путин в ходе встречи с лидерами и представителями африканских государств.