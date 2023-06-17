Путин рассказал, сколько зерна с Украины дошло до нуждающихся стран
Путин: Только 3,1% зерна из 31,7 миллиона тонн пошло в нуждающиеся государства
Только 3,1% зерна, которое вывезли из портов Украины, отправилось в нуждающиеся государства. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. По состоянию на 15 июня было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции.
"В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тысяч тонн из 31,7 миллиона тонн. Это всего 3,1%", — отметил Путин в ходе встречи с лидерами и представителями африканских государств.
Президент добавил, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган много сделал для вывоза зерна.
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом в Кремле заявили, что в связи с неисполнением российской части сделки Москва может выйти из договора. 13 июня Путин допустил выход Москвы из соглашения, поскольку Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
LIFE