Песков допустил выход России из зерновой сделки по её окончании

РФ не будет проявлять нескончаемую добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки, поскольку Запад не выполняет договорённости по экспорту российской сельхозпродукции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия уже неоднократно делала жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договорённостей, касающихся России, конечно, вот это проявление доброй воли, политической воли, не может быть бесконечно", — сказал он журналистам.

Именно поэтому и рассматривается выход нашей страны из зерновой сделки, уточнил представитель Кремля, комментируя слова президента России Владимира Путина. Вчера глава государства допустил выход Москвы из соглашения, поскольку Киева использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.