Песков допустил выход России из зерновой сделки по её окончании
Песков: Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в зерновой сделке
РФ не будет проявлять нескончаемую добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки, поскольку Запад не выполняет договорённости по экспорту российской сельхозпродукции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия уже неоднократно делала жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договорённостей, касающихся России, конечно, вот это проявление доброй воли, политической воли, не может быть бесконечно", — сказал он журналистам.
Именно поэтому и рассматривается выход нашей страны из зерновой сделки, уточнил представитель Кремля, комментируя слова президента России Владимира Путина. Вчера глава государства допустил выход Москвы из соглашения, поскольку Киева использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
Как уже рассказывал Лайф, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом в Кремле заявили, что в связи с неисполнением российской части сделки Москва может выйти из договора.
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