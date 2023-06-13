"Не ради Украины": Путин назвал главную причину участия России в зерновой сделке

Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы это делаем не для Украины, мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", — сказал президент.

При этом Путин согласился с военкорами, что участники военной спецоперации могут не понимать, зачем вообще нужна зерновая сделка.

Ранее Путин допустил выход России из зерновой сделки, потому что коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. При этом Путин напомнил, что Москву при заключении данного соглашения снова обманули, пообещав, что наше зерно не будет подвергаться ограничениям по экспорту.