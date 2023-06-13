"Не ради Украины": Путин назвал главную причину участия России в зерновой сделке
Путин: РФ участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран
Путин на встрече с военными корреспондентами. Обложка © Кremlin.ru
Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами.
"Мы это делаем не для Украины, мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", — сказал президент.
При этом Путин согласился с военкорами, что участники военной спецоперации могут не понимать, зачем вообще нужна зерновая сделка.
Ранее Путин допустил выход России из зерновой сделки, потому что коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. При этом Путин напомнил, что Москву при заключении данного соглашения снова обманули, пообещав, что наше зерно не будет подвергаться ограничениям по экспорту.
Напомним, 22 июля 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, а затем — до 17 июля. При этом Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.