Зерновая сделка была использована представителями американского и европейского бизнеса лишь для обогащения, о чём говорят вывоз и перепродажа продовольствия с Украины. Как напомнил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", изначально целями данной сделки являлось обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

"Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать её реализации. Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", — подчеркнул Путин.