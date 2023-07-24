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23 июля, 21:48

Путин раскрыл истинную выгоду от зерновой сделки для США и Европы

Путин: Запад беззастенчиво использовал зерновую сделку для своего обогащения

Зерновая сделка была использована представителями американского и европейского бизнеса лишь для обогащения, о чём говорят вывоз и перепродажа продовольствия с Украины. Как напомнил глава государства Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", изначально целями данной сделки являлось обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

"Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать её реализации. Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", — подчеркнул Путин.

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В статье российский лидер Владимир Путин также подчеркнул, что российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. К тому же, как подчеркнул Путин, в этом году в России ожидается рекордный урожай.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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