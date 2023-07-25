Песков заявил, что возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно
Возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, потому что российская часть документа так и не была исполнена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению Черноморской инициативы.
"Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договорённостей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков напомнил о готовности Москвы незамедлительно возобновить сделку, как только обещания, данные российской стороне, всё же будут исполнены.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. А в Белом доме выступили с призывом к России восстановить зерновую сделку. Тем временем в МИД РФ подчеркнули, что сейчас переговоры об этом не ведутся.
ТАСС / Валерий Шарифулин