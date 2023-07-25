Песков заявил, что возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно

Возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, потому что российская часть документа так и не была исполнена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению Черноморской инициативы.

"Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договорённостей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется", — сказал представитель Кремля.