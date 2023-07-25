В МИД заявили, что сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся

Переговоры по вопросу о возобновлении зерновой сделки сейчас не ведутся, но восстановить соглашение невозможно без участия Москвы. Такое заявление журналистам на полях встречи по продовольствию в Риме сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Моё мнение, что без России этого сделать нельзя. Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или Черноморской зерновой инициативы, не идут. У нас чётко озвучена наша позиция", — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что после 17 июля возобновление сделки не состоялось. Россия выступила против этого с учётом опыта стамбульских договорённостей, добавил замглавы МИД.