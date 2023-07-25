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25 июля, 07:31

В МИД заявили, что сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся

Замглавы МИД Вершинин: Без Москвы возобновление зерновой сделки невозможно

Переговоры по вопросу о возобновлении зерновой сделки сейчас не ведутся, но восстановить соглашение невозможно без участия Москвы. Такое заявление журналистам на полях встречи по продовольствию в Риме сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Моё мнение, что без России этого сделать нельзя. Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или Черноморской зерновой инициативы, не идут. У нас чётко озвучена наша позиция", — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что после 17 июля возобновление сделки не состоялось. Россия выступила против этого с учётом опыта стамбульских договорённостей, добавил замглавы МИД.

Ранее Россия на Совбезе ООН огласила семь условий для возобновления зерновой сделки. Москва в том числе требует отменить санкции, касающиеся поставок российских зерна и удобрений на мировые рынки, возобновить поставки запчастей и комплектующих для сельхозтехники, разблокировать все активы РФ, связанные с сельхозотраслью, а также вернуть изначальный гуманитарный характер соглашения.

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Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. А в Белом доме выступили с призывом к России восстановить зерновую сделку.

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Светлана Оперук
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