В Белом доме выступили с призывом к России восстановить зерновую сделку

Вашингтон выступает за продление зерновой сделки, несмотря на возможность России заместить поставки украинского продовольствия. Соответствующее заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я очень ясно говорила <…>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <…> Мы хотим видеть это", — заявила Жан-Пьер, комментируя готовность России заместить поставки украинского зерна.