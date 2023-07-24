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24 июля, 20:49

В Белом доме выступили с призывом к России восстановить зерновую сделку

Белый дом: США выступают за восстановление зерновой сделки

Вашингтон выступает за продление зерновой сделки, несмотря на возможность России заместить поставки украинского продовольствия. Соответствующее заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я очень ясно говорила <…>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <…> Мы хотим видеть это", — заявила Жан-Пьер, комментируя готовность России заместить поставки украинского зерна.

Также она подчеркнула, что США продолжат призывать Россию к возобновлению зерновой сделки.

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Зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

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Unsplash

Оксана Попова
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