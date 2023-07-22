"Очередная афера": Попыткам США найти замену зерновой сделке без России предрекли крах
Доцент Мартынов: США не найдут альтернатив зерновой сделке без России
США не смогут предложить альтернативу зерновой сделке, это невозможно сделать без согласия РФ. Об этом журналистам рассказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве России Алексей Мартынов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты ищут варианты замены соглашению, пока не видят подходящих возможностей.
"Я не вижу, в чём заключается новелла Блинкена — это его очередная афера. Не думаю, что у США что-то получится", — сообщил Мартынов журналистам РИА "Новости".
Доцент объяснил, что морские маршруты закрылись после выхода России из зерновой инициативы, а особенно после удара по Крымскому мосту, который был нанесён с использованием этих самых путей. Обстоятельства складываются так, что приобретатели украинского зерна скорее предпочтут заключить прямые контракты по поставкам зерновых культур из России.
В заключение Мартынов обратил внимание на то, что стран, которые предпочитают прямые двусторонние соглашения без излишне усложнённых сделок, становится всё больше.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA