"Очередная афера": Попыткам США найти замену зерновой сделке без России предрекли крах

США не смогут предложить альтернативу зерновой сделке, это невозможно сделать без согласия РФ. Об этом журналистам рассказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве России Алексей Мартынов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты ищут варианты замены соглашению, пока не видят подходящих возможностей.

"Я не вижу, в чём заключается новелла Блинкена — это его очередная афера. Не думаю, что у США что-то получится", — сообщил Мартынов журналистам РИА "Новости".

Доцент объяснил, что морские маршруты закрылись после выхода России из зерновой инициативы, а особенно после удара по Крымскому мосту, который был нанесён с использованием этих самых путей. Обстоятельства складываются так, что приобретатели украинского зерна скорее предпочтут заключить прямые контракты по поставкам зерновых культур из России.