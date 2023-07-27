Путин рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре станет членом G20

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии союза Мусой Факи Махаматом.

"Россия одной из первых положительно откликнулась на инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "Двадцатки" в Нью-Дели", — подчеркнул Путин, добавив, что Москва поддерживает подключение союза к работе ведущих международных объединений.