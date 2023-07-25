В Кремле рассказали, полетит ли Путин на саммит G20 в Индию
Ушаков не исключает, что Путин поедет на саммит G20 в Индию лично
Президент РФ Владимир Путин может полететь на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, приглашение Россия получила и планирует принять участие. При этом пока неясно, в каком именно формате. На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа, не исключён ли визит туда Путина, Ушаков ответил: "Не исключаем".
Напомним, 18-й саммит глав государств и правительств G20 состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели, так как сейчас председательствует в объединении Индия. Прошлый саммит состоялся на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года — на нём вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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