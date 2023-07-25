Регион

Уведомления отключены

25 июля, 15:39

В Кремле рассказали, полетит ли Путин на саммит G20 в Индию

Ушаков не исключает, что Путин поедет на саммит G20 в Индию лично

Президент РФ Владимир Путин может полететь на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, приглашение Россия получила и планирует принять участие. При этом пока неясно, в каком именно формате. На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа, не исключён ли визит туда Путина, Ушаков ответил: "Не исключаем".

Песков: Путин на саммите БРИКС по видеосвязи обменяется мнениями с коллегами

Песков: Путин на саммите БРИКС по видеосвязи обменяется мнениями с коллегами

Напомним, 18-й саммит глав государств и правительств G20 состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели, так как сейчас председательствует в объединении Индия. Прошлый саммит состоялся на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года — на нём вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • g20
  • Юрий Ушаков
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров