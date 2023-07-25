В Кремле рассказали, полетит ли Путин на саммит G20 в Индию

Президент РФ Владимир Путин может полететь на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, приглашение Россия получила и планирует принять участие. При этом пока неясно, в каком именно формате. На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа, не исключён ли визит туда Путина, Ушаков ответил: "Не исключаем".