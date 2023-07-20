Песков: Путин на саммите БРИКС по видеосвязи обменяется мнениями с коллегами
Президент России Владимир Путин сможет обменяться мнениями с коллегами в ходе саммита БРИКС, в котором примет участие в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Речь идёт о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и — при необходимости — участие в обмене мнениями", — рассказал журналистам представитель Кремля.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён. Уточнялось, что сложность состоит в том, что суд в Гааге выдал ордер на "арест" президента России, чью юрисдикцию признаёт ЮАР. Как заявил южноафриканский лидер Сирил Рамафоса, гипотетический арест российского лидера по ордеру Гаагского суда был бы равносилен объявлению войны. Вчера же в Кремле наконец поставили точку в вопросе поездки Владимира Путина в ЮАР.
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