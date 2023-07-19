Песков: РФ не давала понять ЮАР, что арест Путина будет равен объявлению войны

В Кремле опровергли информацию о том, что Москва якобы дала понять лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС был бы равносилен объявлению войны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал", — сказал он в беседе с журналистами.

Песков, говоря о возможности ареста Путина по ордеру МУС, также добавил, что в этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на президента РФ, "поэтому здесь никому ничего объяснять не нужно".

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина по ордеру гаагского суда был бы равносилен объявлению войны. Он отметил, что это было бы "безрассудным, неконституционным и незаконным" осуществлением полномочий. К слову, в этом заявлении лидер ЮАР фактически повторил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот ещё в мае предупредил, что исполнение ордера МУС на арест главы государства приведёт к началу войны.