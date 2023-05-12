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12 мая, 15:34

Медведев: Исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к началу войны

Международный уголовный суд (МУС), выдав ордер на арест президента России Владимира Путина, выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы же с вами прекрасно понимаем: они (МУС. — Прим. Лайфа) выдают всякие там ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli ("повод для войны" с латыни), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдёт", — отметил Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Сборище правовых импотентов": Медведев назвал МУС никому не нужной структурой

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Как сообщал Лайф, в марте МУС выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда напомнила, что наша страна не признаёт данный орган и его решения. А СК анонсировал, что в скором времени объявит в розыск судей, прокурора и председателей суда, которые активно влияли на принятие этого решения.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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