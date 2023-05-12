Медведев: Исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к началу войны
Международный уголовный суд (МУС), выдав ордер на арест президента России Владимира Путина, выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы же с вами прекрасно понимаем: они (МУС. — Прим. Лайфа) выдают всякие там ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli ("повод для войны" с латыни), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдёт", — отметил Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Как сообщал Лайф, в марте МУС выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда напомнила, что наша страна не признаёт данный орган и его решения. А СК анонсировал, что в скором времени объявит в розыск судей, прокурора и председателей суда, которые активно влияли на принятие этого решения.