Медведев: Исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к началу войны

Международный уголовный суд (МУС), выдав ордер на арест президента России Владимира Путина, выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы же с вами прекрасно понимаем: они (МУС. — Прим. Лайфа) выдают всякие там ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli ("повод для войны" с латыни), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдёт", — отметил Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).