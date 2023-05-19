Россия объявила в розыск прокурора суда Гааги, выписавшего ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который ранее выдал ордер на арест президента Владимира Путина. Карточка с именем и фамилией Хана появилась в пятницу в разыскной базе ведомства.

Уроженец Великобритании, Карим Хан был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года сроком на девять лет. На этом посту он сменил Фату Бенсуду из Гамбии. На пост главного обвинителя Гаагского суда было выдвинуто четыре кандидатуры — уже упомянутый британский правозащитник Хан, а еще Карлос Кастресана Фернандес из Испании, ирландский адвокат Фергал Гейнор и итальянский прокурор Франческо Ло Вой. Во втором туре победил именно подданный Великобритании, набрав 72 голоса при минимально необходимых 62.

Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения.