Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не считает, что президент России Владимир Путин должен себя как-то ограничивать в передвижениях по миру после вердикта Международного уголовного суда в Гааге. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа в кулуарах российско-китайских переговоров в Кремле.

Медведев считает, что Путину неопасно ездить по миру после решения суда в Гааге. Видео © LIFE

"Всё в порядке", — заверил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.