Медведев считает, что Путину неопасно ездить по миру после решения суда в Гааге
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не считает, что президент России Владимир Путин должен себя как-то ограничивать в передвижениях по миру после вердикта Международного уголовного суда в Гааге. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа в кулуарах российско-китайских переговоров в Кремле.
Медведев считает, что Путину неопасно ездить по миру после решения суда в Гааге. Видео © LIFE
"Всё в порядке", — заверил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения.
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