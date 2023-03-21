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21 марта, 15:39

Медведев считает, что Путину неопасно ездить по миру после решения суда в Гааге

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не считает, что президент России Владимир Путин должен себя как-то ограничивать в передвижениях по миру после вердикта Международного уголовного суда в Гааге. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа в кулуарах российско-китайских переговоров в Кремле.

Медведев считает, что Путину неопасно ездить по миру после решения суда в Гааге. Видео © LIFE

"Всё в порядке", заверил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.

Медведев пригрозил запуском гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию гаагского суда

Медведев пригрозил запуском гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию гаагского суда

Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения.

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LIFE

Александр Юнашев
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