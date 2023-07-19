Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не поедет на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. Об этом сообщает офис южноафриканского лидера Сирила Рамафосы. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

"По взаимной договорённости президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в тексте заявления.

Напомним, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдёт в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён. Сложность ситуации в том, что суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России, а ЮАР признаёт юрисдикцию этого суда. Южноафриканский лидер Сирил Рамафоса подчёркивал, что гипотетический арест Путина по ордеру гаагского суда был бы равносилен объявлению войны.