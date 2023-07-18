Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны

Гипотетический арест президента России Владимира Путина по ордеру гаагского суда был бы равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в документах, направленных в Высокий суд в связи с расследованием по иску со стороны местной оппозиционной партии "Демократический альянс". Он отметил, что это было бы "безрассудным, неконституционным и незаконным" осуществлением полномочий.

"Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность", — цитирует Рамафосу местный новостной портал News24.