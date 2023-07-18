Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны
Гипотетический арест президента России Владимира Путина по ордеру гаагского суда был бы равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в документах, направленных в Высокий суд в связи с расследованием по иску со стороны местной оппозиционной партии "Демократический альянс". Он отметил, что это было бы "безрассудным, неконституционным и незаконным" осуществлением полномочий.
"Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность", — цитирует Рамафосу местный новостной портал News24.
К слову, в этом заявлении президент ЮАР фактически повторил слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Тот ещё в мае предупредил, что исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к началу войны.
Напомним, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду.
ТАСС / Сергей Бобылев