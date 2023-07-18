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18 июля, 16:37
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Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны

Гипотетический арест президента России Владимира Путина по ордеру гаагского суда был бы равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в документах, направленных в Высокий суд в связи с расследованием по иску со стороны местной оппозиционной партии "Демократический альянс". Он отметил, что это было бы "безрассудным, неконституционным и незаконным" осуществлением полномочий.

"Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность", цитирует Рамафосу местный новостной портал News24.

К слову, в этом заявлении президент ЮАР фактически повторил слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Тот ещё в мае предупредил, что исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к началу войны.

Европарламент просит Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко

Европарламент просит Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко

Напомним, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Алексей Берковиц
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