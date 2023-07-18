Европарламент просит Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам обратился к Международному уголовному суду (МУС) Гааги с призывом выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Текст документа был согласован депутатами в Брюсселе и опубликован во вторник, 18 июля, на сайте законодательного и представительного органа ЕС.

По мнению авторов обращения в МУС, Лукашенко должен "разделить ответственность за нанесённый Украине ущерб и совершённые там преступления". В документе сказано, что белорусский лидер якобы причастен к незаконному вывозу детей с подконтрольных Киеву территорий.