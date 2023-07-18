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18 июля, 15:44
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Европарламент просит Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко

Комитет Европарламента призвал МУС выдать ордер на арест Александра Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам обратился к Международному уголовному суду (МУС) Гааги с призывом выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Текст документа был согласован депутатами в Брюсселе и опубликован во вторник, 18 июля, на сайте законодательного и представительного органа ЕС.

По мнению авторов обращения в МУС, Лукашенко должен "разделить ответственность за нанесённый Украине ущерб и совершённые там преступления". В документе сказано, что белорусский лидер якобы причастен к незаконному вывозу детей с подконтрольных Киеву территорий.

"Поскольку МУС уже выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко", — сказано в обращении.

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Напомним, МУС 17 марта выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Москва не признала его юрисдикцию. Кроме этого, МВД РФ объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду. В июне стало известно, что Сальваторе Айтала попал в базу розыска МВД РФ.

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Сайт президента Белоруссии

Марина Калегина
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