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21 мая, 12:45

СКР заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС за ордер на "арест" Путина

СКР заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они также объявлены в розыск.

"Прокурор Международного уголовного суда Хан Карим Асад Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство <...>. На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте президента РФ [Владимира Путина] и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка [Марии Львовой-Беловой]", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что преследование Путина и детского омбудсмена "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется". Более того, согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, лидеры стран имеют иммунитет от юрисдикции иностранных государств.

Действия Хана квалифицированы по статьям "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", "Незаконное обвинение лица в совершении особо тяжкого преступления" и "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". Айтале — "Заведомо незаконное заключение под стражу" и "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

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Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, а 19 мая МВД России объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MYKOLA TYS

Матвей Константинов
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