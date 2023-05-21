СКР заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС за ордер на "арест" Путина

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они также объявлены в розыск.

"Прокурор Международного уголовного суда Хан Карим Асад Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство <...>. На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте президента РФ [Владимира Путина] и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка [Марии Львовой-Беловой]", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что преследование Путина и детского омбудсмена "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется". Более того, согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, лидеры стран имеют иммунитет от юрисдикции иностранных государств.

Действия Хана квалифицированы по статьям "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", "Незаконное обвинение лица в совершении особо тяжкого преступления" и "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". Айтале — "Заведомо незаконное заключение под стражу" и "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".