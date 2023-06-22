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22 июня, 18:12

МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Судья МУС Сальваторе Айтала попал в базу розыска МВД РФ

<p>Судья МУС Сальваторе Айтала. Фото © ТАСС / ЕРА / Koen van Weel / POOL</p>

Судья МУС Сальваторе Айтала. Фото © ТАСС / ЕРА / Koen van Weel / POOL

В базе розыска МВД России оказался Сальваторе Айтала, судья Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Розарио Сальваторе Айтала разыскивается по статье УК", сообщается в базе данных министерства. При этом не уточняется, какая статья стала основанием для объявления в розыск.

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Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, а 19 мая МВД РФ объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения сразу судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду. Действия каждого из них квалифицировались сразу по нескольким статьям УК РФ.

Юрий Лысенко
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