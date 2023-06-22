МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

В базе розыска МВД России оказался Сальваторе Айтала, судья Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Розарио Сальваторе Айтала разыскивается по статье УК", — сообщается в базе данных министерства. При этом не уточняется, какая статья стала основанием для объявления в розыск.