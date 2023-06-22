В Чехии вынесли приговор учительнице, которой грозила тюрьма за поддержку СВО

Суд района Прага-6 признал невиновной учительницу Мартину Беднаржову, которой грозило до трёх лет тюрьмы из-за того, что во время урока в восьмом классе она пыталась оправдать спецоперацию России на Украине. Инстанция сочла её слова выражением своего личного мнения, но прокурор подал апелляцию на вердикт, сообщает агентство ЧТК.

Согласно обвинительному заключению, Беднаржова выступала в поддержку СВО. Она рассказывала ученикам о том, что украинские нацистские группировки в Донбассе с 2014 года якобы систематически истребляли русское население. Слова учительницы записал один из ребят, позже это видео стало главной уликой в её деле. Педагогу вменялась статья "Отрицание геноцида", которая предусматривает от шести месяцев до трёх лет тюрьмы.

Прокурор предложил суду приговорить Беднаржову к восьми месяцам условно, а также на пять лет запретить педагогическую или иную работу с детьми. Он аргументировал это тем, что учительница выбрала совершенно не подходящее место и аудиторию для изложения своих политических взглядов. Однако судья Клара Янтошова высказала иное мнение.

"Сделанные подсудимой утверждения являются отражением её взглядов и позиции, её восприятия истории и реальности, что является мнением. Подсудимая не может и не будет судима за своё мнение", — подчеркнула судья в заключительном выступлении и напомнила, что Беднаржова уже понесла наказание увольнением из школы.