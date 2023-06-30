Лавров: МУС состряпал ордер на "арест" Путина под давлением Запада

Абсурдный ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина был сделан Международным уголовным судом (МУС) под давлением Запада в обход всех правил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по широкому кругу международных проблем.

"В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора — этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом — в обход всех процедур, всех правил с небывалой скоростью состряпать тот ордер", — указал Лавров.