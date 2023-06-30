Лавров: МУС состряпал ордер на "арест" Путина под давлением Запада
Абсурдный ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина был сделан Международным уголовным судом (МУС) под давлением Запада в обход всех правил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по широкому кругу международных проблем.
По словам главы российского дипломатического ведомства, неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, а также соответствующими конвенциями.
"В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора — этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом — в обход всех процедур, всех правил с небывалой скоростью состряпать тот ордер", — указал Лавров.
Напомним, МУС 17 марта выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Москва не признала его юрисдикцию. Кроме этого, МВД РФ объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. Позже СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду. В июне стало известно, что Сальваторе Айтала попал в базу розыска МВД РФ.