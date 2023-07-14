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14 июля, 09:47

Песков: Формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён

В Кремле пока не определили, в каком формате состоится участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что намечающийся саммит состоится в очном формате и участие в нём примут все пять лидеров.

"После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим", — сказал Песков.

Как сообщал Лайф, саммит БРИКС пройдёт в международном конференц-центре Sandton, который располагается в крупнейшем городе ЮАР — Йоханнесбурге, с 22 по 24 августа.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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