Песков: Формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён

В Кремле пока не определили, в каком формате состоится участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что намечающийся саммит состоится в очном формате и участие в нём примут все пять лидеров.

"После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим", — сказал Песков.