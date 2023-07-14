Песков: Формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён
В Кремле пока не определили, в каком формате состоится участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС.
Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что намечающийся саммит состоится в очном формате и участие в нём примут все пять лидеров.
"После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим", — сказал Песков.
Как сообщал Лайф, саммит БРИКС пройдёт в международном конференц-центре Sandton, который располагается в крупнейшем городе ЮАР — Йоханнесбурге, с 22 по 24 августа.
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