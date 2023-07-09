Саммит БРИКС в августе пройдёт в очном формате
Президент ЮАР заявил, что для августовского саммита БРИКС выбран очный формат
У предстоящего саммита БРИКС будет очный формат. Он пройдёт в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Об этом объявил президент ЮАР и действующий председатель БРИКС в этом году Сирил Рамапоса.
"Саммит БРИКС будет с физическим присутствием (лидеров стран-участниц — прим. Лайфа)", — сказал он по завершению заседания Национального исполнительного комитета "Африканского национального конгресса" — правящей партии ЮАР.
Рамапоса подчеркнул, что все участники настроены на личное общение и встречу лицом к лицу, поскольку последний очный саммит БРИКС был три года тому назад. По этим причинам грядущее мероприятие не будет проходить в видеоформате. Подтверждение о приезде на саммит уже прислал председатель КНР Си Цзиньпин.
В БРИКС сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР, однако в последнее время всё больше государств хотят стать её членами. Так, в конце июня, заявку на вступление подала Эфиопия.
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