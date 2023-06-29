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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 19:54

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Представитель МИД Эфиопии Мелес Алем заявил о том, что страна подала заявку на вступление в БРИКС. В объединение сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР, однако в последнее время всё больше государств хотят стать её членами.

"Мы подали заявку на членство и надеемся на хороший результат. Поскольку мы стремимся гарантировать наши национальные интересы, важно присоединиться к таким блокам, как БРИКС", — сказал Алем изданию Reporter.

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Ранее Лайф писал о том, что власти Республики Бангладеш официально подали заявку на вступление в БРИКС. До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС. Он считает, что это отражает растущую роль объединения на мировой арене.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Илья Суриков
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