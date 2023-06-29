Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Представитель МИД Эфиопии Мелес Алем заявил о том, что страна подала заявку на вступление в БРИКС. В объединение сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР, однако в последнее время всё больше государств хотят стать её членами.