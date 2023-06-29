Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
Представитель МИД Эфиопии Мелес Алем заявил о том, что страна подала заявку на вступление в БРИКС. В объединение сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР, однако в последнее время всё больше государств хотят стать её членами.
"Мы подали заявку на членство и надеемся на хороший результат. Поскольку мы стремимся гарантировать наши национальные интересы, важно присоединиться к таким блокам, как БРИКС", — сказал Алем изданию Reporter.
Ранее Лайф писал о том, что власти Республики Бангладеш официально подали заявку на вступление в БРИКС. До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС. Он считает, что это отражает растущую роль объединения на мировой арене.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ