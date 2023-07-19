В Кремле поставили точку в вопросе, поедет ли Путин в ЮАР
Песков заявил, что Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в видеоформате
Президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи", — сказал Песков.
Вместе с тем он заверил, что "это будет полноценное участие". Очно же Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
Напомним, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина. ЮАР подписала Римский статут, поэтому согласно взятым на себя обязательствам она должна бы была взять российского лидера под стражу на своей территории. На фоне этого лидер ЮАР повторил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот ещё в мае предупредил, что исполнение ордера МУС на арест президента России приведёт к началу войны.
kremlin.ru