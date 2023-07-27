"Будет одним из центров силы": Эксперты объяснили ценность саммита Россия – Африка

Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, который сегодня официально начал свою работу в Санкт-Петербурге, является ключевым событием, он открывает огромные перспективы в российско-африканских отношениях, особенно на фоне давления Запада. Кроме того, страны континента становятся одним из центров силы — и саммит позволит углубить с ними сотрудничество. Об этом рассказали Лайфу опрошенные эксперты.

"Саммит даёт огромные перспективы для продолжения отношений между нашей страной и африканскими государствами. Россия всегда была готова поддержать Африку. Более того, мы хотим развития дружественных нам государств как полноценных экономических партнёров. Особенно это важно сегодня, когда на африканские страны давит Запад", — подчеркнул вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин считает, что ценность африканского региона в экономическом, а в последнее время и геополитическом контексте, неуклонно возрастает. Участие стран Африки в качестве посредника в украинском конфликте и признание этой роли со стороны всех геополитических акторов подтверждает этот тезис.

"Учитывая, что прямо сейчас происходит процесс перехода к многополярному миропорядку, в котором африканские страны будут одним из центров силы, Россия ставит перед собой цель укрепить и развить всестороннее партнёрство с этим регионом. И в данный момент у России есть для этого достаточно благоприятные условия: в странах Африки растёт тренд на антиколониализм, который мы можем развивать не только на словах, но и на деле", — добавил собеседник Лайфа.

Малинин также подчеркнул, что Россия может предложить Африке сотрудничество в различных сферах. Это не только сельское хозяйство. Так, форум даёт возможность обсудить создание новых логистических цепочек и транспортных хабов (например, через Алжир), экспорт вооружений (учитывая, как хорошо он себя зарекомендовал на Украине), огромный пласт энергических вопросов и многое другое.

"Подобный комплексный подход позволит в действительности усилить российское влияние в регионе, при этом, сохраняя принципы взаимовыгодности, которые лежат в основе нашего внешнеполитического подхода", — заключил эксперт.