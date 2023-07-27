"Будет одним из центров силы": Эксперты объяснили ценность саммита Россия – Африка
Даванков: Саммит РФ – Африка даёт огромные перспективы на фоне давления Запада
Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, который сегодня официально начал свою работу в Санкт-Петербурге, является ключевым событием, он открывает огромные перспективы в российско-африканских отношениях, особенно на фоне давления Запада. Кроме того, страны континента становятся одним из центров силы — и саммит позволит углубить с ними сотрудничество. Об этом рассказали Лайфу опрошенные эксперты.
"Саммит даёт огромные перспективы для продолжения отношений между нашей страной и африканскими государствами. Россия всегда была готова поддержать Африку. Более того, мы хотим развития дружественных нам государств как полноценных экономических партнёров. Особенно это важно сегодня, когда на африканские страны давит Запад", — подчеркнул вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин считает, что ценность африканского региона в экономическом, а в последнее время и геополитическом контексте, неуклонно возрастает. Участие стран Африки в качестве посредника в украинском конфликте и признание этой роли со стороны всех геополитических акторов подтверждает этот тезис.
"Учитывая, что прямо сейчас происходит процесс перехода к многополярному миропорядку, в котором африканские страны будут одним из центров силы, Россия ставит перед собой цель укрепить и развить всестороннее партнёрство с этим регионом. И в данный момент у России есть для этого достаточно благоприятные условия: в странах Африки растёт тренд на антиколониализм, который мы можем развивать не только на словах, но и на деле", — добавил собеседник Лайфа.
Малинин также подчеркнул, что Россия может предложить Африке сотрудничество в различных сферах. Это не только сельское хозяйство. Так, форум даёт возможность обсудить создание новых логистических цепочек и транспортных хабов (например, через Алжир), экспорт вооружений (учитывая, как хорошо он себя зарекомендовал на Украине), огромный пласт энергических вопросов и многое другое.
"Подобный комплексный подход позволит в действительности усилить российское влияние в регионе, при этом, сохраняя принципы взаимовыгодности, которые лежат в основе нашего внешнеполитического подхода", — заключил эксперт.
Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие подтвердили 49 из 54 стран Африки. Так, в Северную столицу прибыло 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Пять стран будут представлены на посольском уровне. Кроме того, на саммите будут присутствовать буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки. Президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.
LIFE / Павел Баранов