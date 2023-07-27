В Госдуме высоко оценили вклад Африки в развенчание мифа об "изоляции" России
Депутат Хамитов: Саммит Россия – Африка доказывает, что никакой "изоляции" не существует
Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, который сегодня официально начал свою работу в Санкт-Петербурге, является ещё одним опровержением мифа об "изоляции" нашей страны. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов.
"Там, где наши партнёры открыты для диалога, международные отношения развиваются и переходят на качественно новый уровень", — подчеркнул парламентарий.
Хамитов обратил внимание, что сегодня Африка испытывает жесточайшее давление со стороны Запада, причём во многом из-за того, что африканские лидеры отказываются признавать гегемонию США и Европы, при этом принимают помощь от России и стремятся развивать наше сотрудничество и дальше. Это, со слов собеседника Лайфа, говорит о чёткой и недвусмысленной расстановке приоритетов.
"И, кстати, в отличие от США, Англии, Франции, Португалии, Россия никогда не была колониальным государством. Предстоящий саммит, думаю, откроет новую страницу в отношениях России и Африки и укрепит наше партнёрское сотрудничество", — указал он.
Как уже сообщал Лайф, саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня нашего взаимовыгодного партнёрства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
LIFE / Павел Баранов