В Госдуме высоко оценили вклад Африки в развенчание мифа об "изоляции" России

Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, который сегодня официально начал свою работу в Санкт-Петербурге, является ещё одним опровержением мифа об "изоляции" нашей страны. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Там, где наши партнёры открыты для диалога, международные отношения развиваются и переходят на качественно новый уровень", — подчеркнул парламентарий.

Хамитов обратил внимание, что сегодня Африка испытывает жесточайшее давление со стороны Запада, причём во многом из-за того, что африканские лидеры отказываются признавать гегемонию США и Европы, при этом принимают помощь от России и стремятся развивать наше сотрудничество и дальше. Это, со слов собеседника Лайфа, говорит о чёткой и недвусмысленной расстановке приоритетов.

"И, кстати, в отличие от США, Англии, Франции, Португалии, Россия никогда не была колониальным государством. Предстоящий саммит, думаю, откроет новую страницу в отношениях России и Африки и укрепит наше партнёрское сотрудничество", — указал он.