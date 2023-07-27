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27 июля, 09:54

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов

Россия планирует открыть в странах Африки филиалы своих ведущих вузов. Об этом сообщил в четверг, 27 июля, президент Владимир Путин, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге.

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. Видео © LIFE

"Тесная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках Российско-Африканского сетевого университета", — добавил глава государства.

Кроме того, российский лидер предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нём. А ещё Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.

Путин указал на очевидный потенциал Африки

Путин указал на очевидный потенциал Африки

Как уже сообщал Лайф, саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня нашего взаимовыгодного партнёрства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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