Россия планирует открыть в странах Африки филиалы своих ведущих вузов. Об этом сообщил в четверг, 27 июля, президент Владимир Путин, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге.

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. Видео © LIFE

"Тесная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках Российско-Африканского сетевого университета", — добавил глава государства.

Кроме того, российский лидер предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нём. А ещё Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.