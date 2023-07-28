Лайф нашёл того самого африканца, ставшего звездой саммита в Петербурге, и узнал, откуда у него футболка с Путиным
Гость саммита РФ – Африка рассказал, что купил футболку с Путиным после вещего сна
Участник саммита Россия – Африка, удививший всех футболкой с Путиным. Фото © LIFE
Лайф нашёл того самого поклонника Владимира Путина, ставшего звездой саммита Россия – Африка в Петербурге. Участник форума по имени Жак удивил всех футболкой с российским лидером. Специально для читателей Лайфа узнали, где купить такую же.
Оказалось, что Жак говорит по-русски, у него есть гражданство РФ, а сам он из Гвинеи. По словам участника саммита, он простой человек, живёт в Москве и помогает гвинейскому посольству решать вопросы. А ту самую футболку Жак купил после того, как ему приснился Путин. Говорит, через пару дней после этого сна наткнулся на неё в одном из магазинов в Тёплом Стане.
— Где я нашёл (футболку. — Прим. Лайфа)? Это Бог меня отправил. Да, это Бог. Поскольку я его (Путина. — Прим. Лайфа) люблю, я его обожаю и его народ.
— Жак, а когда у вас любовь появилась в Путину?
— Три года назад. Это мой помощник, я ношу (футболку) весь день.
Африканец, ставший звездой саммита Россия – Африка в Петербурге. Видео © LIFE
Напомним, в эти дни в Санкт-Петербурге проходит экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. Цель саммита — достигнуть принципиально нового уровня партнёрства. Для участия в Северную столицу приехали представители 49 из 54 стран континента. И они невероятно колоритные — рассмотреть их наряды вы можете в фоторепортаже Лайфа.