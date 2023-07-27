Гости из Нигерии и Уганды разоблачили отчаянный ультиматум Запада из-за дружбы с Россией
Гости из Нигерии и Уганды раскрыли, что Запад мешал их приезду на саммит в РФ
Представители Нигерии и Уганды на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге рассказали, что Запад пытался сорвать их приезд на мероприятие, угрожая, что это ударит по их репутации в мире. SHOT публикует видео с африканскими гостями.
Представители Нигерии и Уганды на саммите Россия – Африка. Видео © t.me / SHOT
"Они (западные страны. — Прим. Лайфа) говорили нам: если вы попробуете общаться с Россией, это дискредитирует вас. Но, к их сожалению, Африка приняла решение приехать на саммит", — поделился бизнесмен Адаму Гарба.
По словам представителей Африки, к России у них всегда было тёплое отношение, поэтому и сейчас будет сделано всё, чтобы отношения укреплялись и развивались.
Напомним, 27–28 июля в Санкт-Петербурге пройдут саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум. Участие подтвердили 49 из 54 стран Африки. Президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание нескольких соглашений на саммите. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года. В Госдуме подчеркнули, что мероприятие является ещё одним опровержением мифа об "изоляции" нашей страны.
t.me / SHOT