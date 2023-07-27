Гости из Нигерии и Уганды разоблачили отчаянный ультиматум Запада из-за дружбы с Россией

Представители Нигерии и Уганды на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге рассказали, что Запад пытался сорвать их приезд на мероприятие, угрожая, что это ударит по их репутации в мире. SHOT публикует видео с африканскими гостями.

Представители Нигерии и Уганды на саммите Россия – Африка. Видео © t.me / SHOT

"Они (западные страны. — Прим. Лайфа) говорили нам: если вы попробуете общаться с Россией, это дискредитирует вас. Но, к их сожалению, Африка приняла решение приехать на саммит", — поделился бизнесмен Адаму Гарба.