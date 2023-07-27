This Time for Africa: Гости форума Россия – Африка в фотообъективе Лайфа

Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. Лайф подготовил фоторепортаж с мероприятия, запечатлев самых ярких его гостей.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Цель саммита — разработать, углубить и разнообразить виды взаимодействия между Россией и Африкой. Кроме того, в рамках мероприятия планируется закрепить направленность двусторонних отношений на долгую перспективу.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

В рамках обсуждения деловой программы будут затронуты самые важные вопросы взаимодействия России и Африки. В этот раз форум включает большой гуманитарный сегмент.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Для саммита подготовлена большая выставка. Кроме того, организована площадка для деловых собраний.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Форум проводится с целью достигнуть принципиально нового уровня партнёрства. Оно должно быть выгодно для обеих сторон, а его уровень должен отвечать задачам XXI века.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Кроме того, мероприятие поможет укрепить сотрудничество РФ с государствами Африканского континента в самых разных отношениях. Среди приоритетных направлений сотрудничества: политика, безопасность, экономика, научно-техническая и гуманитарная сферы.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Первый саммит Россия – Африка был проведён 23–24 октября 2019 года в Сочи. Тогда он проходил под девизом "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Подобное мероприятие в таких масштабах стало первым в истории современной России.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Предшествующий форум позволил обозначить важнейшие направления в экономическом партнёрстве. Именно эти направления позволят достигать нужных результатов в будущем.

Участники форума Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов