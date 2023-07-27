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27 июля, 10:25

Путин призвал энергичнее переходить в расчётах с Африкой на нацвалюты

<p>Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Государства должны энергичнее переходить на национальные валюты в расчётах со странами Африки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчётах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в связи с этим Москва готова решать с африканскими странами вопросы развития их финансовой инфраструктуры. В том числе работать "над подключением банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи", независимо от западных систем.

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Ранее Путин заявил, что торговля продукцией АПК между РФ и Африкой в 2023 году выросла на 60%, тогда как в прошлом году — на 10%, до 6,7 млрд долларов.

Ирина Фальке
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