Путин призвал энергичнее переходить в расчётах с Африкой на нацвалюты

Государства должны энергичнее переходить на национальные валюты в расчётах со странами Африки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчётах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в связи с этим Москва готова решать с африканскими странами вопросы развития их финансовой инфраструктуры. В том числе работать "над подключением банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи", независимо от западных систем.