МИД обозначил одну из тем саммита БРИКС, которую уже прозвали "восстанием против США"
МИД России: Вопрос создания единой валюты БРИКС будет затронут на саммите в ЮАР
Вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут на саммите лидеров стран – участниц союза, который запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton. Об этом сообщили в МИД России в ответ на соответствующий запрос RT.
"С учётом текущей международной обстановки эта тема будет затронута в ходе предстоящей встречи лидеров объединения", — отметили в российском министерстве.
В МИД РФ указали, что формирование устойчивых механизмов расчётов для эффективного обслуживания взаимной торговли — одно из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС. Этот вопрос всегда в приоритете у профильных ведомств объединения, и по нему "работа ведётся планомерно и последовательно", добавили в МИД.
В дипведомстве добавили, что переход на расчёты в национальных валютах осложняется рядом факторов, в числе которых ограниченная конвертируемость и более высокая волатильность относительно американского доллара.
Помешать здесь также могут перекосы во внешнеторговом обороте и такие технические аспекты, как сопряжение трансграничной платёжной инфраструктуры. В министерстве отметили, что создание новой единой валюты — ещё более "тонкий" процесс, хотя в последнее время всё больше стран задумываются о внедрении альтернативных валют.
"Сегодня уже нельзя в полной мере полагаться на западные финансовые механизмы, <...> этот процесс [перехода] необратим и будет набирать динамику", — заявили в министерстве.
Ранее Песков сообщал, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён. Уточнялось, что сложность состоит в том, что суд в Гааге выдал ордер на "арест" президента России, чью юрисдикцию признаёт ЮАР. Как заявил южноафриканский лидер Сирил Рамафоса, гипотетический арест российского лидера по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны. Вчера же в Кремле наконец поставили точку в вопросе поездки Владимира Путина в ЮАР.
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