МИД обозначил одну из тем саммита БРИКС, которую уже прозвали "восстанием против США"

Вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут на саммите лидеров стран – участниц союза, который запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton. Об этом сообщили в МИД России в ответ на соответствующий запрос RT.

"С учётом текущей международной обстановки эта тема будет затронута в ходе предстоящей встречи лидеров объединения", — отметили в российском министерстве.

В МИД РФ указали, что формирование устойчивых механизмов расчётов для эффективного обслуживания взаимной торговли — одно из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС. Этот вопрос всегда в приоритете у профильных ведомств объединения, и по нему "работа ведётся планомерно и последовательно", добавили в МИД.

В дипведомстве добавили, что переход на расчёты в национальных валютах осложняется рядом факторов, в числе которых ограниченная конвертируемость и более высокая волатильность относительно американского доллара.

Помешать здесь также могут перекосы во внешнеторговом обороте и такие технические аспекты, как сопряжение трансграничной платёжной инфраструктуры. В министерстве отметили, что создание новой единой валюты — ещё более "тонкий" процесс, хотя в последнее время всё больше стран задумываются о внедрении альтернативных валют.