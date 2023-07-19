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19 июля, 05:37
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В США назвали бунтом возможное создание Россией, Китаем и Индией новой валюты

Дуглас Макгрегор: Создание РФ, КНР и Индией новой валюты — восстание против США

Создание Россией, Китаем и Индией новой валюты является восстанием против Соединённых Штатов, поскольку это пошатнёт американскую финансовую гегемонию. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

"Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого в основе Индия, Китай и Россия", — сказал он.

Макгрегор назвал это решение бунтом против американской финансовой системы. Экс-советник главы Пентагона также подчеркнул, что на создание новой валюты потребуется несколько лет. Она, возможно, будет обеспечиваться золотом, а Россия, Индия и Китай имеют крупные запасы этого драгоценного металла.

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Ранее сообщалось, что в случае создания странами БРИКС единой валюты ускорится дедолларизация. Этот вопрос станет одним из ключевых на саммите объединения стран в ЮАР, намеченном на 22–24 августа.

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Unsplash

Светлана Оперук
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