В США назвали бунтом возможное создание Россией, Китаем и Индией новой валюты

Создание Россией, Китаем и Индией новой валюты является восстанием против Соединённых Штатов, поскольку это пошатнёт американскую финансовую гегемонию. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

"Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого — в основе Индия, Китай и Россия", — сказал он.

Макгрегор назвал это решение бунтом против американской финансовой системы. Экс-советник главы Пентагона также подчеркнул, что на создание новой валюты потребуется несколько лет. Она, возможно, будет обеспечиваться золотом, а Россия, Индия и Китай имеют крупные запасы этого драгоценного металла.