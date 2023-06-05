Вызов для США: Что произойдёт после того, как БРИКС введёт свою валюту Политолог Александр Роджерс о том, когда может быть введена новая валюта БРИКС и на основе чего она будет функционировать. 4 июня, 23:40 Обложка © Getty Images / Future Publishing

Как сообщает "Блумберг", страны БРИКС обратились к экспертам специально созданного банка с просьбой предоставить рекомендации о том, как может работать потенциальная новая общая валюта. На самом деле этот вопрос — о постепенном отказе от скомпрометировавшего себя доллара США и переходе к новой мировой валюте — прорабатывается уже минимум несколько лет. Но поскольку хотят сделать по-умному, грамотно и надолго, то не торопились с этим процессом. Однако агрессивные действия США, связанные с введением многочисленных санкций и ограничений против других стран и фактическим превращением доллара в оружие, вынуждают всё больше стран ускорить процесс перехода к новой мировой резервной валюте.

Важнейший шаг в этом направлении был сделан, когда Саудовская Аравия, около 50 лет гарантировавшая монопольную торговлю нефтью за доллары, недавно стала принимать в качестве платы и китайские юани. А Иран и Венесуэла теперь торгуют своей нефтью в том числе и за российские рубли. "Петродоллар", то есть "нефтедоллар", фактически прекратил своё существование.

Клерк пересчитывает банкноты в юанях. Фото © Getty Images / Future Publishing

А поскольку для покупки нефти доллары больше не обязательны, то и спрос на них существенно упал. Теперь эти "ненужные" доллары постепенно возвращаются домой в США, оказывая дополнительное инфляционное давление на американскую экономику.

Кроме всего прочего, промышленный потенциал стран БРИКС и природные богатства стран, в него входящих, могут служить гораздо лучшим обеспечением для новой валюты БРИКС, чем ничем не обеспеченные долговые обязательства США, так называемые US Treasuries. Месторождение урана, нефтяная вышка или золотой слиток — это гораздо более реальные активы, чем "Да я отдам, честное ковбойское!" от американского Госказначейства, которое уже умудрилось набрать 32,4 триллиона долгов и планирует забираться в долговую яму и дальше.

На сегодняшний день реальный ВВП Китая уже несколько лет больше аналогичного показателя США. А совокупный ВВП стран БРИКС больше совокупного ВВП стран G7. При этом сама суть G7 уже потеряла смысл, потому что часть из входящих в "Семёрку" стран не входят в список крупнейших экономик мира по факту и занимают эти места по инерции.

Опять же, БРИКС, в отличие от G7, не является закрытым клубом и заявки на вступление в эту организацию подали за последнее время 30 стран. Если (или, вернее, когда) эти заявки будут приняты, то совокупный ВВП БРИКС намного превысит половину мирового, а по населению и вовсе будет больше 70% от всего человечества.

Золотой слиток в хранилище. Фото © Getty Images / picture alliace

И, соответственно, если у такой организации появится своя валюта, свои механизмы межбанковских расчётов и договорённости об обеспечении и использовании этой валюты, в частности для взаимной торговли, то доллар очень быстро потеряет остатки своей привлекательности и смысла к его дальнейшему использованию.

Дополнительно на это влияют и текущие решения руководства США. Принятое Конгрессом решение о поднятии потолка госдолга означает, что в ближайшие два года в экономику будут дополнительно вброшены четыре-шесть триллионов ничем не обеспеченных долларов, что приведёт к дальнейшему росту инфляции и обесцениванию доллара. Поэтому сбережения в этой валюте будут и дальше обесцениваться, заставляя людей (и организации, и страны) избавляться от такого токсичного актива.

США давно перестали быть ведущей промышленной страной мира, затем они стали сдавать и военную мощь (без науки и производства поддерживать превосходство невозможно), а теперь близки и к потере долларом статуса резервной валюты, что дополнительно подорвёт их геополитические возможности.

И если на фоне всего этого будет введена единая валюта БРИКС, то желающих перевести на неё свои расчёты и сбережения будет минимум половина планеты. И кому тогда будет нужен доллар?

Авторы Александр Роджерс