Названо условие, при котором ускорится дедолларизация
Les Echos: Дедолларизация ускорится, если страны БРИКС создадут единую валюту
Если страны БРИКС создадут единую валюту, то процесс дедолларизации ускорится. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.
По её информации, создание новой единой валюты станет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, намеченном на 22–24 августа. Журналист отметила, что на пять государств-членов приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП — "достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США".
А ранее Лайф писал, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС. В объединение сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР, однако в последнее время всё больше государств хотят стать её членами.
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