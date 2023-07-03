Названо условие, при котором ускорится дедолларизация

По её информации, создание новой единой валюты станет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, намеченном на 22–24 августа. Журналист отметила, что на пять государств-членов приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП — "достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США".