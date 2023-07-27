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27 июля, 10:17
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Зал встретил бурными овациями щедрое обещание Путина на саммите Россия – Африка

Путин обещал странам Африки десятки тысяч тонн зерна и вызвал аплодисменты

<p>Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка сообщил, что Москва готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить зерно нуждающимся странам Африки. Зал встретил слова российского лидера бурными овациями.

Путин заявил о готовности России поставить нуждающимся странам Африки необходимое количество зерна. Видео © LIFE

"У нас в этом году ожидается рекордный урожай. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить [зерно] Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республике, Эритрее. По 25–50 тысяч тонн зерна", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в том числе Россия готова обеспечить и бесплатную доставку зерновых в нуждающиеся страны.

Путин: Более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Путин: Более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Ранее Владимир Путин отметил вклад России в глобальную продовольственную безопасность. К примеру, доля Москвы на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

Ирина Фальке
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