Более 70% грузов, отправленных с территории Украины за время действия зерновой сделки, поступило в богатые страны. Об этом заявил в четверг, 27 июля, президент Владимир Путин, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге.

"За почти год в рамках этой так называемой зерновой сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая, и прежде всего имею в виду, Евросоюз", — указал российский лидер.