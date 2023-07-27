Путин: Более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны
Более 70% грузов, отправленных с территории Украины за время действия зерновой сделки, поступило в богатые страны. Об этом заявил в четверг, 27 июля, президент Владимир Путин, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге.
"За почти год в рамках этой так называемой зерновой сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая, и прежде всего имею в виду, Евросоюз", — указал российский лидер.
Путин отметил, что ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под нелегитимных санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре.
Как уже сообщал Лайф, саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня нашего взаимовыгодного партнёрства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
kremlyn.ru