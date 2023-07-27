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27 июля, 10:01

Путин: Более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Более 70% грузов, отправленных с территории Украины за время действия зерновой сделки, поступило в богатые страны. Об этом заявил в четверг, 27 июля, президент Владимир Путин, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге.

"За почти год в рамках этой так называемой зерновой сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая, и прежде всего имею в виду, Евросоюз", — указал российский лидер.

Путин отметил, что ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под нелегитимных санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.

Путин напомнил, что ни одно из условий РФ по зерновой сделке не было выполнено

Путин напомнил, что ни одно из условий РФ по зерновой сделке не было выполнено

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре.

Как уже сообщал Лайф, саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня нашего взаимовыгодного партнёрства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

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kremlyn.ru

Марина Калегина
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